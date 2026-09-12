A.B.İ. 20. bölüm fragmanı: “Her şeyden vazgeçmeye hazırım”

Var Mısın Yok Musun 38. bölüm fragmanı ekranlara geldi

Mercan Köşk 2. bölüm 2. fragman yayınlandı: Portakal bahçeleri alevler içinde, Elif ile Çınar yangında kaldı!

Müge Anlı 1 günde buldu: 9 aydır kayıp olan Hiranur Taşçı ailesiyle barışmayı reddetti

Aşk ve Taht 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Çarşamba 20.00'de ATV'de

Aşk ve Taht 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Çarşamba 20.00'de ATV'de

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizinin senaryosunu Yıldız Tunç kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ile Çiğdem Bozali'nin oturduğu yapım, yeni sezonun dikkat çeken projeleri arasında yer alıyor.

Güçlü Kadro ve Senaryo

atv'nin yeni sezon yapımlarından "Güneşin Doğduğu Yer" dizisinden yeni bir tanıtım yayınlandı. Kenan ve Leyla'nın hikâyesini odak noktasına alan dizi, izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.