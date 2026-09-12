'Güneşin Doğduğu Yer' 1. bölüm 2. tanıtım yayınlandı
Atv'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği yeni sezonun iddialı dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer'den izleyicileri heyecanlandıran yeni bir tanıtım yayınlandı. Kenan ve Leyla'nın büyük aşkını ekrana taşıyacak olan dizi, 17 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle Atv'de izleyiciyle buluşacak.
'Güneşin Doğduğu Yer' Dizisinden Yeni Tanıtım Yayınlandı
atv'nin yeni sezon yapımlarından "Güneşin Doğduğu Yer" dizisinden yeni bir tanıtım yayınlandı. Kenan ve Leyla'nın hikâyesini odak noktasına alan dizi, izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Güçlü Kadro ve Senaryo
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizinin senaryosunu Yıldız Tunç kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ile Çiğdem Bozali'nin oturduğu yapım, yeni sezonun dikkat çeken projeleri arasında yer alıyor.
İlk Bölüm 17 Eylül Perşembe Akşamı atv'de
Merakla beklenen "Güneşin Doğduğu Yer", 17 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle atv'de ekranlara gelecek.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Televizyon