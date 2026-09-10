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Mercan Köşk yeni bölüm tanıtımı yayınlandı: Portakal bahçeleri alevler içinde, Elif ile Çınar yangında kaldı!

Mercan Köşk yeni bölüm tanıtımı yayınlandı: Portakal bahçeleri alevler içinde, Elif ile Çınar yangında kaldı!

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'Mercan Köşk' yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizinin yayınlanan yeni tanıtımında, portakal bahçelerinde çıkan dev yangın Mercandağ ve Hozan ailelerini bir kez daha karşı karşıya getiriyor. Elif ve Çınar’ın yangının ortasında mahsur kalmasıyla iki ailede büyük bir endişe hakim olurken, heyecan dolu yeni bölüm Cumartesi akşamı atv ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Televizyon

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