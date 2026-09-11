Aşk ve Taht 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Çarşamba 20.00'de ATV'de
ATV ekranlarının görkemli prodüksiyonu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizisi Aşk ve Taht'ın 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Akın Akınözü (Alaeddin), Merjem Siljak (Destina) ve Simay Barlas (Melike Hüma) gibi başarılı isimleri buluşturan iddialı yapım, her Çarşamba saat 20.00'de izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.
Aşk ve Taht Yeni Bölümüyle Ekran Başında
Başrollerinde Akın Akınözü (Alaeddin), Merjem Siljak (Destina) ve Simay Barlas'ın (Melike Hüma) yer aldığı dizinin kadrosunda Ayça Bingöl, Cem Bender, Halil İbrahim Ceyhan, Ferit Kaya, Ceren Benderlioğlu ve Murat Serezli gibi isimler yer alıyor. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımı, dizide heyecanın artacağını gösterdi.
Her Çarşamba 20.00'de atv'de
Yeni sezonun dikkati çeken yapımları arasında yer alan Aşk ve Taht, heyecan dolu yeni bölümüyle her çarşamba saat 20.00'de atv'de izleyiciyle buluşacak.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Televizyon