Giriş Tarihi: 11 Eylül 2026 15:25 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2026 15:30

Aşk ve Taht Yeni Bölümüyle Ekran Başında

Başrollerinde Akın Akınözü (Alaeddin), Merjem Siljak (Destina) ve Simay Barlas'ın (Melike Hüma) yer aldığı dizinin kadrosunda Ayça Bingöl, Cem Bender, Halil İbrahim Ceyhan, Ferit Kaya, Ceren Benderlioğlu ve Murat Serezli gibi isimler yer alıyor. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımı, dizide heyecanın artacağını gösterdi.

Her Çarşamba 20.00'de atv'de

Yeni sezonun dikkati çeken yapımları arasında yer alan Aşk ve Taht, heyecan dolu yeni bölümüyle her çarşamba saat 20.00'de atv'de izleyiciyle buluşacak.