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TÜSİAD neden sanayici derneği gibi değil tefeci gibi davranıyor?

TÜSİAD neden sanayici derneği gibi değil tefeci gibi davranıyor?
20.12.2021 13:25

OTOMATİK OYNAT

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Kuruluşundan bu yana siyasi müdahaleleri eksik olmayan TÜSİAD yine tartışmaların odağında. Türkiye’nin en büyük sanayicilerini bir araya toplama iddiasındaki TÜSİAD, tam tersine sanayiyi, üretimi ve istihdamı teşvik eden düşük faiz politikasına karşı çıkıyor. TÜSİAD, tefeciler gibi paradan para kazanmak istiyor, rant ekonomisini ve yüksek faizi savunuyor. Faizi düşüren hükümeti de tehdit ediyor. AK Parti kurmayları, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde aradığı Simone Kaslowski’nin başkanı olduğu TÜSİAD’ın hükümetin yeni ekonomik programını hedef almasına sert tepki gösterdi.

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