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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023, 19:38 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2023, 19:51

Teşkilat 81.Bölüm CANLI İZLE 📺 TRT 1 dizisi Teşkilat son bölüm izle

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi "Teşkilat," 29 Ekim Pazar günü 81. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Dizi, milli istihbarat teşkilatının özel görevlerini konu alarak izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. "Teşkilat" dizisinin 81. bölümünde neler olacağı merak konusu. İşte merak edilenler...

Teşkilat 81.bölüm izlemek için tıklayınız:

https://www.trtizle.com/diziler/teskilat

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 29 Ekim Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 81. bölüm fragmanı yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

TEŞKİLAT 81. BÖLÜMDE NELER OLACAK? (YENİ BÖLÜM ÖZETİ)

Mostar köprüsündeki olayla birlikte düşman ortalığı daha da karıştırmak için harekete geçmiştir. Milorad hedefine Ömer'i alacaktır. Acılarını kenara bırakıp yine vatanı için mücadele veren Ömer bu meydan okumaya sessiz kalmayacaktır. Ömer kendi bildiği yoldan gitmek için diretse de Neslihan'ın amacı, sorunu yine de masada çözmektir.

En ufak bir fevriliğin daha büyük bir karmaşaya sebep olacağını bilen Neslihan ülkesini dünyaya delillerle savunmaya kararlıdır. Ömer'in şüphelerinin hedefi haline gelen Gökhan ise Neslihan'ın bu kararlılığından ürkse de kendini ele vermeden amacına ulaşmak için elinden geleni ardına koymayacaktır.

Ekip, Ömer ve Neslihan'ı iki farklı koldan verdiği mücadelede yalnız bırakmaz. Daha yeni tanışmalarına rağmen birbirlerinden öğrenecek çok şey olduğunun farkına varan ekip hem vatanlarının hem de Ömer ile Neslihan'ın güvenilir dayanağı olacaktır.

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