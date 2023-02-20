Hatayspor'da Sportif Direktörlük görevinde yer alan Taner Savut Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık deprem sonrası Hatay'da yaşamını sürdürdüğü Rönesans Rezidans'ın yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Günlerdir yapılan arama kurtarma çalışmalarında kendisine ulaşılamadı. Savut'un sevenleri ve ailesi Savut'un akıbetini merak ediyor. Fenerbahçe eski kalecisi Fevzi Layiç ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına canlı yayında telefona bağlanarak kayıp ihbarında bulundu. Araştırmacı gazeteci Anlı ise programında Savut'un fotoğraflarını yayınlayıp bulunabilmesi için ön ayak oldu.

TANER SAVUT KİMDİR?

10 Ağustos 1974 İzmir doğumlu Taner Savut futbola 12 yaşında İzmirspor'un altyapısında başladı. Yine İzmirspor'da profesyonel olan Taner Savut daha sonra sırasıyla; Fenerbahçe, Göztepe, Siirt Jetpa Spor, Sakaryaspor, Alanyaspor ve Tokatspor formaları giydi. Bu takımlarda 18 yıl profesyonel futbol oynayıp, yaklaşık 500 resmi maça çıkan Taner Savut aktif futbol hayatını sonlandırdıktan sonra Sportif Direktörlük görevi yaptı. Toplamda 7 sezon olmak üzere, 5 sezon Alanyaspor, 2 sezon Manisa Futbol Kulübü'nde Sportif Direktörlük görevi yürüttü. Taner Savut UEFA – B Antrenörlük Lisansı'na ve Türkiye Futbol Federasyonu Sportif Direktörlük belgesine sahiptir. Taner Savut, Hatayspor'da sportif direktörlük görevini sürdürmektedir.

FEVZİ LAYİÇ KİMDİR?

3 Kasım 1970'de İstanbul'da doğan Türk futbolunun emektar kalecileri arasında yer alan Fevzi Layiç, 1996 -1998 yılları arasında Fenerbahçe'nin kalesini korumuştu. Futbol kariyerini 2009 yılında Gaziosmanpaşa'da noktalayan eski kaleci, Pendikspor, Karabükspor, Sakaryaspor, Karşıyaka, Altay, Bucaspor ve Siirtspor'un da formalarını terletmişti..