Milyoner yarışmasının son bölümünde 300 bin TL değerindeki soru, İstiklal Marşı'ndan geldi. Trakya Üniversitesi öğrencisi Çağla Dağlı'nın yaşadığı heyecanlı anlarda sunucu Oktay Kaynarca'nın duygusal yorumu stüdyoyu derinden sarstı.

Silivri'den Ekranlara: Çağla Dağlı Kimdir?

Milyoner koltuğuna oturan isim, Silivri'nin köylerinden gelen 21 yaşındaki Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Çağla Dağlı oldu. Hem okuyan hem bir kafede garsonluk yaparak geçimini sağlayan Dağlı, "Çalışmayı çok seviyorum" diyerek gençlere ilham veren bir profil çizdi. Annesi Şirin Dağlı ile birlikte katıldığı yarışmaya doğallığı ve azmiyle damgasını vurdu.

Müzik Tutkusunu Hiç Bırakmadı

Müzik öğretmeni olmayı hayal eden Dağlı, konservatuar yerine edebiyat fakültesini tercih etse de müziğe olan sevgisinden vazgeçmedi. Kendi kendine yan flüt öğrenen genç yarışmacı, gitar ve keman çalışmalarını da sürdürüyor.

300 Bin TL'lik Tarihi Soru: İstiklal Marşı

Yarışmanın en kritik anında Çağla Dağlı'ya yöneltilen soru hem stüdyoyu hem de ekran başındaki izleyicileri derin bir sessizliğe gömdü. Soru şuydu:

"İstiklal Marşı'nın ilk kıtasında toplam kaç kelime vardır?"

A: 7

B: 23

C: 25

D: 27

Yanıt - C: 25



Oktay Kaynarca Sahneyi Duyguya Boğdu

Sorunun ardından sunucu Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'na duyduğu derin saygıyı şu sözlerle aktardı: "Ruhu şad olsun. Bana göre dünyanın en güzel marşı İstiklal Marşı'dır. Muhteşem bir ruhla yazılmış. Her okuduğumda ne kadar muhteşem olduğuna bir daha kanaat getiriyorum." Kaynarca'nın bu sözleri stüdyoda derin bir his yarattı.

Milyoner Ekranları Yeniden Salladı

Her bölümüyle konuşulan Milyoner, bu hafta hem yarışmacısının ilham veren hikayesi hem de İstiklal Marşı sorusunun yarattığı duygusal atmosferle sosyal medyada gündem oldu. Çağla Dağlı'nın performansı ve Kaynarca'nın içten yorumu, programın en çok konuşulan anları arasına girdi.