Ramazan Arıkan'ın cenaze evinde skandal sözler: "Zehir" Kehaneti: ''Benden bilecekler''
Yazı Boyutu
Ramazan Arıkan cinayetine ilişkin tanık olarak konuşan şahıs, Sultan Hanım'ın olay gecesi yas tutmak yerine "Benden bilecekler, her şey beni mi buluyor?" diyerek savunma refleksine girdiğini ve henüz otopsi yapılmadan "Otopsi raporu normal gelmeyecek ama ben dışarıda ne yedi ne içti ne bileyim." dediğini iddia etti. Bu beyanlar, Sultan Hanım'ın cinayetle ilgili önceden bilgi sahibi olduğu şüphesini güçlendirdi.