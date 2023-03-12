Survivor Asena ve Merve'nin kavgası olay! Televizyonda verilmeyen skandal görüntüler ifşa oldu Acun bileti kesti: "Acil durum..."

Survivor Asena ve Merve'nin kavgası olay! Televizyonda verilmeyen skandal görüntüler ifşa oldu Acun bileti kesti. Bu sezon beklenen reytinglerin çok çok altında kalan Survivor 2023'te saç saça baş başa kavga çıktı. Gönüllüler takımı kızları arasında 'İspiyonculuk' iddiasıyla başlayan kavga sonrası ortalık karıştı. Çıkan kavgayı set ekibi zor ayırırken ekrana yansımayan kavganın görüntüleri ifşa oldu. O görüntülerin ardından Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı ve Merve ile Asena hakkındaki kararı açıkladı.