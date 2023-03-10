Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Elnare Kızmaz olayında flaş gelişme!

Tüm köy tecavüz etmişti! 22 Kasım'dan bu yana haber alınamayan Elnare Kızmaz'ın cesedina ulaşıldı mı merak ediliyordu. Müge Anlı, Elnare Kızmaz son dakikasını aktardı. Türkiye'yi derinden sarsan Balıkesir'deki Elnare Kızmaz'ın başına gelenler tüyler ürpertmişti. Kocası tarafından köydeki erkeklere satıldığı iddia edilen Elnare Kızmaz'ın en az 35 kişinin tecavüzüne uğradığı ve bazı erkeklerle para karşılığı ilişkiye zorlandığı iddia edilmişti. Anlatılanlar tüm Türkiye'nin midesini bulandırmış, 'Elnare Kızmaz'a ne oldu, Elnare Kızmaz bulundu mu' soruları da beraberinde gelmişti. Müge Anlı, Elnare Kızmaz'ın kaybolmadan önce istismara uğradığına yönelik açılan soruşturmada Muzaffer Deniz'in DNA'sının eşleştiğini ve bu nedenle tutuklanıp cezaevine gönderildiğini duyurmuş ve böylece bütün iddialar da doğru çıkmıştı. Neredeyse tüm köyün tecavüzüne uğrayan Elnare Kızmaz'la ilgili son dakika bilgisi geldi.