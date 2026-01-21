Sakarya'da 1'i yolcu otübüsü 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 27 yaralı

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerTelevizyon VideolarıSakarya'da 1'i yolcu otübüsü 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 27 yaralıSakarya'da 1'i yolcu otübüsü 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 27 yaralıGiriş Tarihi: 21 Ocak 2026 21:00 Whatsapp Telegram Linki Kopyala ABONE OL Yazı Boyutu Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, yolcu otobüsü, hafriyat kamyonu ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kazasında 1 kişi öldü, 3’ü ağır 27 kişi yaralandı.Bunlar da Var 02:38Atlas Çağlayan’ın son anları! Hastanedeki o "canhıraç" mücadele kamerada 20.01.2026Salı 01:16YPG'li teröristlerden kalleş provokasyon! Türk bayrağına el uzattılar 20.01.2026Salı 00:22Elmadağ'da köpek saldırısı! Kadın komşusu sayesinde ölümden döndü 20.01.2026Salı 01:19İnegöl'de feci kaza: 2 genç kız hayatını kaybetti! 20.01.2026SalıCANLI YAYIN