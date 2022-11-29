SAHTE DOKTOR Ayşe Özkiraz'ın ailesi konuştu! AİLE ŞOKTA... Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki skandal olayın perde arkası

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde hiçbir tıp eğitimi olmadığı halde kendisini doktor olarak tanıtıp işe girmeyi başaran Ayşe Özkiraz tutuklandı. Sahte doktor Ayşe Özkiraz İfadesinde ailesini üzmeme bahanesinin arkasına sığınmış, "Doktor olmamı çok istiyorlardı o yüzden yaptım" demişti. Peki işin aslı gerçekten öyle miydi? Atv haber ekipleri sahte doktorun ailesine ulaşıp Ayşe Kiraz'ın ailesinden olayın perde arkasını dinledi. İşte sahte doktorun herşeyden bihaber olan ailesinin röportajı...