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SAHTE DOKTOR Ayşe Özkiraz'ın ailesi konuştu! AİLE ŞOKTA... Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki skandal olayın perde arkası

SAHTE DOKTOR Ayşe Özkiraz'ın ailesi konuştu! AİLE ŞOKTA... Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki skandal olayın perde arkası
29.11.2022 09:21 - Son Güncelleme: 29.11.2022 09:24

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Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde hiçbir tıp eğitimi olmadığı halde kendisini doktor olarak tanıtıp işe girmeyi başaran Ayşe Özkiraz tutuklandı. Sahte doktor Ayşe Özkiraz İfadesinde ailesini üzmeme bahanesinin arkasına sığınmış, "Doktor olmamı çok istiyorlardı o yüzden yaptım" demişti. Peki işin aslı gerçekten öyle miydi? Atv haber ekipleri sahte doktorun ailesine ulaşıp Ayşe Kiraz'ın ailesinden olayın perde arkasını dinledi. İşte sahte doktorun herşeyden bihaber olan ailesinin röportajı...

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Tekirdağ'daki sahte doktor skandalının ayrıntılarıyla devam edelim. Hiçbir tıp eğitimi olmadığı halde, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde işe girmeyi başaran Ayşe Özkiraz tutuklandı. İfade verirken ailesini üzmeme bahanesinin arkasına sığınmış, "Doktor olmamı çok istiyorlardı o yüzden yaptım" demişti. Peki işin aslı gerçekten öyle miydi? Bunun cevabını verecek olan elbette aileydi. Arkadaşlarım bugün ulaştı aileye. Ve baştan sona hayal ürünü olan doktorluk hikayesini onlardan dinledi. Şunu söyleyebilirim. Aile asla böyle bir baskılarının ya da isteklerini olmadığını söylüyor.. Daha vahim olan ise yaşadıkları büyük şok. Çünkü, doktor sandıkları kızlarının aslında bir sahtekar olduğunu tutuklanınca öğrenmişler.
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