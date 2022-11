Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

SURİYE'YE 5. HAREKAT NE ZAMAN?

Türkiye'ye yönelik tehditlere karşı Türkiye her zaman hazır ve nazırdır ve operasyonlar dönem dönem devam eder. Bundan sonra da bu tür tehditler söz konusu olduğunda bu operasyonların zamanı zemini mekanı şekli kapsamı Türkiye tarafından belirlenir ve kendi önceliklerimiz çerçevesinde hayata geçirilir.

Bunların bugün mü yarın mı olacağını açıklamak gibi bir şeyimiz yok tabii ki elbette. Şunu bilmesi gerekir ki bütün teröristlerin diğer unsurların Türkiye bu tür tehdit algısını belli bir noktaya getirdikten sonra gereğini yapar.

"HER AN YAPILABİLİR"

Yarın, haftaya veya her an olabilir. Farklı şekilde operasyonlar yapılabilir. Bu operasyonlar her an yapılabilir. Bugüne kadar nasıl yapıldıysa bundan sonra da yapılmaya devam edecek.

İKİ OPERASYONUN AYNI ANDA OLUR MU?

Hiç sıkıntı yok. TSK bu imkan ve kabiliyete sahiptir. İki olur başka yerlerde olur çok kapsamlı olur kısa süreli olur çok farklı şekillerde bu operasyonlar yapılabilir.



TERÖR ÖRGÜTÜ KİMLERLE İŞ TUTUYOR?

Bazen şöyle düşünülüyor. PYD/YPG unsurları sadece Amerika ile iş tutuyor orada. Hayır PYD/YPG öyle bir örgüt ki işine geldiğinde Rusya, işine geldiğinde rejim ile işine geldiğinde ABD ile işine geldiğinde başka ülkelerle iş tutar. Biz bunu Amerikalılara da anlatıyoruz, Ruslara da anlatıyoruz.



"TÜRKİYE KİMSEDEN İCAZET ALMAZ HESAP VERMEZ"

Biz sorumluluk sahibi bir devlet olarak müttefiklerimizle ve komşu ülkelerle bu tür operasyonları elbette değerlendiririz konuşuruz. Kimseye önceden bilgi verip icazet almak izin almak gibi bir şey söz konusu değildir. Türkiye kendi güvenlik kaygılarını gidermek için kimseden icazet almaz kimseye hesap vermez.

Ama gerekli bilgi paylaşımını yapar gerekli istihbari paylaşımları yapar fakat kendi tehdit algısı çerçevesinde atması gereken adımları da mutlaka atar.

ABD ile Rusya ile yeri geldiğinde İran ile başka yerlerde başka ülkelerle yeri geldiğinde Irak makamlarıyla Irak'a bir operasyon yaptığımızda bunlar her düzeyde konuşulur ama öncelikli olarak bazen kamuoyunda şöyle bir şey gündeme geliyor işte ABD'liler rahatsız, Rusya şöyle dedi bunlar böyle dedi vesaire diye onlar rahatsız olabilirler, pozisyonlarını ifade edebilirler pozisyonları kayda geçirebilirler ama bu bizim atacağımız adımları hiçbir şekilde etkilemez. Biz bunu da açık bir şekilde zaten kendilerine de ifade ediyoruz.

OLASI HAREKATTA REJİMİN TAVRI NE OLUR?

Suriye rejimi İran ve Rusya ile birlikte hareket ediyor.

ESAD İLE GÖRÜŞME OLUR MU?

Suriye ile istihbarat düzeyinde temeslarımız hep devam ediyor. İstihbarat örgütlerinin görevidir bu. Hem Mısır'da hem Irak'ta ve diğer alanlarda bu durum zaten kontrol ediliyor. PKK hedeflerinin vurulması, rejim güçlerinin nereye kadar ilerleyeceği gibi konularda istihbarat örgütleri hareket ediyor. Başkan Erdoğan bu konuyu net ifade etti. 'Siyasi meselelerde çok uzun kırgınlıklar olmaz.' Türkiye'nin çıkarları çerçevesinde bir görüşmenin farklı düzeylerde temasın zamanı geldiğinde olur.

MISIR İLE NORMALLEŞME ADIMLARI

Doha'daki o görüşmenin bir arka planı var. O orada ayaküstü alınmış bir karar değil. Biz onların orada olacağını biliyorduk. Katar emiri'nin de kolaylaştırıcı bir rolü oldu. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Bey'İn bazı görüşmeleri oldu. Mısır ile Türkiye'nin çıkarları ve beklentileri bu sürede daha yakın hale geldi. İki yıl öncesine kadar herkesin konuştuğu bir EASTMED projesi vardı. bu çok açıkça Türkiye karşıtlığı üzerine kurulu bir platformdu. Türkiye'yi yanlızlaştırmak amaçlanıyordu. Ancak bu plan suya düştü. Yunanistan küçük bir ülke olarak büyük bir dalgayı arkasına alarak kendince meydan okumaya başladı. Bu dağıldı. Mısır da bunu gördü. Türkiye olmadan masada olmak mümkün değil. Yavaş yavaş Mısır yönetimi de Türkiye karşıtı ittifakların içinde olmamaya çalıştı. Biz Doha'da böyle bir temasın olacağını düşünmüştük. Mısır, Türkiye'siz bir Doğu Akdeniz olamayacağını gördü. 3-4 ay içinde bazı konularda somut adımları görebiliriz. Mısır'la oldu Suriye ile yarın olur beklentisi olmamalı.

YUNANİSTAN İLE GERİLİM

Bizim Yunanistan ile askeri bir angajmana girmek gibi bir planımız yok. biz hep bir adım önde olduk ve bir adım önde olamaya devam edeceğiz. Yunanistan küçük bir ülke olarak büyük bir dalgayı arkasına alarak kendince meydan okumaya başladı."