SAFİR İZLE 📺 ATV CANLI YAYIN Safir 12. bölüm full izle!

Feraye ve Okan, intikam hırsıyla dengesini iyice kaybetmiş olan Bora'nın zorbalıklarına maruz kalır. Bora kafayı Feraye'ye takar, Yaman ve Ateşin olmadığı bir dünyada, birlikte olmayı planlamaktadır. Kendinden ziyade Yaman için endişelenen Feraye, Bora'nın döndüğünü daha fazla saklamaz. Feraye için endişelenen Yaman ise, bu tehlike karşısında ona daha yakın durmaya başlar. Diğer yandan, bir başka şüpheye kapılan Ateş de Feraye ve Yaman ikilisini yakın gözlem altına almıştır. Her ne kadar anlaşmalı bir evlilik olsa da aralarındaki, Ateş aşka düştüğü Feraye'yi kıskanmaktadır. Peki ya bebeğin babasının Yaman olduğunu öğrenirse… Neler yapacağını, ne yönde kararlar alacağını kestirmek zor olacaktır.

Safir dizisinin yeni bölümü 20 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.

SAFİR DİZİSİ 12. BÖLÜMÜ ATV CANLI YAYIN İZLEME EKRANI!

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