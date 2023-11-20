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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023, 18:18 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023, 18:18

SAFİR İZLE 📺 ATV CANLI YAYIN Safir 12. bölüm full izle!

SAFİR İZLE 📺 ATV CANLI YAYIN... Kadrosunda İlhan Şen (Ateş), Özge Yağız (Feraye), Burak Berkay Akgül (Yaman) gibi isimlerin yer aldığı ATV’nin sevilen dizisi Safir’in yeni bölümünü ATV CANLI YAYIN farkıyla haberimizin içinden izleyebilirsiniz. İşte Safir 12. bölüm full izle seçeneği...

Feraye ve Okan, intikam hırsıyla dengesini iyice kaybetmiş olan Bora'nın zorbalıklarına maruz kalır. Bora kafayı Feraye'ye takar, Yaman ve Ateşin olmadığı bir dünyada, birlikte olmayı planlamaktadır. Kendinden ziyade Yaman için endişelenen Feraye, Bora'nın döndüğünü daha fazla saklamaz. Feraye için endişelenen Yaman ise, bu tehlike karşısında ona daha yakın durmaya başlar. Diğer yandan, bir başka şüpheye kapılan Ateş de Feraye ve Yaman ikilisini yakın gözlem altına almıştır. Her ne kadar anlaşmalı bir evlilik olsa da aralarındaki, Ateş aşka düştüğü Feraye'yi kıskanmaktadır. Peki ya bebeğin babasının Yaman olduğunu öğrenirse… Neler yapacağını, ne yönde kararlar alacağını kestirmek zor olacaktır.

Safir dizisinin yeni bölümü 20 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.

SAFİR DİZİSİ 12. BÖLÜMÜ ATV CANLI YAYIN İZLEME EKRANI!

ATV CANLI YAYIN

SAFİR DİZİSİNİN YAYINLANAN SON BÖLÜMLERİNİ FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

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