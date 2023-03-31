Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 15 yıl önce Meryem Tahnal (35) ve kızı Melike Tahnal'ın (8) kaybolmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Palu ailesinin 6 üyesinin yargılandığı davada yerel mahkemenin verdiği karar, Yargıtay tarafından 2'nci kez bozuldu. Kararın bozulması ile Tuncel Ustael dışındaki tüm sanıklar tahliye oldu.



Körfez ilçesinde 15 yıl önce Meryem Tahnal ile kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Meryem Tahnal'ı öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan damat Tuncer Ustael ile Palu ailesi üyeleri hapis cezalarını çarptırıldı. Mahkeme, sanık Tuncer Ustael'e, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan 4 yıl, 'kredi kartının kötüye kullanılması' suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 7 yıl hapis ve 100 lira adli para cezası, Emine Ustael'e 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 12 yıl 6 ay, Havva, İsa ve Ayşe Palu'ya, 'kasten öldürmeye yardım etme' ve 'hürriyetin kısıtlanması' suçlarından 14 yıl 2'şer ay hapis cezası verdi. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Fatih Palu'yu ise 8 yıl 4 ay hapse çarptırdı.



YARGITAY KARARI 2 KEZ USULDEN BOZDU



İtiraz üzerine karar, Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, kararı usulden bozarak dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Yeniden yargılanan sanıklar, yine aynı cezayı aldı. Bu süreçte 2 yıl cezaevinde kalan Havva Palu da yaşı ve pandemi şartları göz önüne alınarak tahliye edildi.



Sanık avukatlarının itirazı üzerine dosya, ikinci kez Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, yine aynı gerekçeyle kararı bozdu. Kararla birlikte tutuklu bulunan Emine Ustael ile İsa Palu ve Ayşe Palu da tahliye edildi. Sanıklardan Tuncer Ustael'in ise tutukluluk hali sürüyor.



Sanıklar hakkında, Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ı öldürdükleri gerekçesiyle Sakarya Adliyesi'nde açılan davanın görülmesine devam ediliyor.

- Olay

Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış ancak herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı.

Kocaeli ve Sakarya'da yapılan kazı çalışmalarında da bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonunda, sanık Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'a yönelik "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 4 yıl, "kredi kartının kötüye kullanılması" suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 7 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

Emine Ustael ile Havva, İsa ve Ayşe Palu, "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay hapse mahkum edilmişti.

F.P, suçun işlendiği tarihte yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmesi kararıyla tahliye edilmişti.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını, sanıkların aynı avukat tarafından savunuldukları için yargılamada usul hatası yapıldığı gerekçesiyle bozmuş, sanıklar Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar hakim karşısına çıkmıştı.