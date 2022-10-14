Haberler Televizyon Videoları Müge Anlı'da Japonca kavga etmişlerdi... Yumiko Sakagami 4 milyon 300 bin Japon Yeni aldı elmasını da isteyip gözyaşlarına boğuldu

Müge Anlı'da Japonca kavga etmişlerdi... Yumiko Sakagami 4 milyon 300 bin Japon Yeni aldı elmasını da isteyip gözyaşlarına boğuldu

Müge Anlı'da Japonca kavga etmişlerdi... Yumiko Sakagami 4 milyon 300 bin Japon Yeni aldı elmasını da isteyip gözyaşlarına boğuldu
14.10.2022 11:03

OTOMATİK OYNAT

Televizyon 01:53
Kuruluş Osman'a damga vuran...
Televizyon 01:54
OSMANİYE Düziçi'nde 5,1...
Televizyon 00:32
"Filenin Sultanları" FIVB...
Televizyon 13:35
Kadıköy'de patlama! Terör...
Televizyon 03:55
Mevlid Kandili'nde yapılacak...
Televizyon 01:01
Yalı Çapkını 3. bölüm 📺 Star...
Televizyon 08:03
Müge Anlı duyurdu! Katil...
Televizyon 10:59
Başkan Erdoğan: Ekonomide...
Televizyon 01:58
Hızlı Ayaklar: Olimpiyat...
Televizyon 04:17
Müge Anlı'da kan donduran...
Televizyon 02:29
Müge Anlı "Kurtlar...
Televizyon 01:15
Müge Anlı canlı yayınında...

Müge Anlı'da Japonca kavga etmişlerdi... Yumiko Sakagami 4 milyon 300 bin Japon Yeni Müge Anlı'nın elinden canlı yayında aldı. ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katıla Japonyalı Yumiko Sakagami gelin olacaktı, turist oldu. Dolandırıldığını iddia eden ve mağdur olduğunu söyleyen Japonyalı Yumiko Sakagami, Müge Anlı'dan yardım istedi. Japonyalı Yumiko, verdiği parayı geri aldı. 4 milyon 300 bin Japon Yeni yeniden elinde olan Yumiko Sakagami ,aile yadigarı olduğunu ifade ettiği elmasını da istedi, gözyaşlarına boğuldu.

Televizyon Videoları
SON DAKİKA