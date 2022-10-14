Müge Anlı'da Japonca kavga etmişlerdi... Yumiko Sakagami 4 milyon 300 bin Japon Yeni aldı elmasını da isteyip gözyaşlarına boğuldu

Müge Anlı'da Japonca kavga etmişlerdi... Yumiko Sakagami 4 milyon 300 bin Japon Yeni Müge Anlı'nın elinden canlı yayında aldı. ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katıla Japonyalı Yumiko Sakagami gelin olacaktı, turist oldu. Dolandırıldığını iddia eden ve mağdur olduğunu söyleyen Japonyalı Yumiko Sakagami, Müge Anlı'dan yardım istedi. Japonyalı Yumiko, verdiği parayı geri aldı. 4 milyon 300 bin Japon Yeni yeniden elinde olan Yumiko Sakagami ,aile yadigarı olduğunu ifade ettiği elmasını da istedi, gözyaşlarına boğuldu.