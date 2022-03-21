Müge Anlı'da 71 yaşındaki Dursun Zehir'in kaybında cinayet şüphesi! Torun Kerim'in şüpheli para trafiği...

Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! 71 yaşındaki Dursun Zehir'in kaybında cinayet şüphesi! Kerim, amcasını dövdürmek mi istedi? Trabzon - Rize yolu arasında kayıplara karışan Dursun Zehir'den 5 aydır haber yok. Çarşıya gitmek için evden çıktı bir daha haber alınamadı. En son sahil yoluna doğru yürüdü ve ardından kayıplara karıştı yaşlı adam... Hareketleri ile şüphe çeken torun Kerim hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Kayıp Dursun Zehir cinayete mi kurban gitti? Dursun Zehir'in kaybında torunu Kerim'in parmağı mı var? İşte detaylar...