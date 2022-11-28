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ERDAL SAKIZ CİNAYETİ: Müge Anlı mikrofonlarına cinayeti itiraf etti. ''Erdal'ı ben öldürdüm, pişmanım''

ERDAL SAKIZ CİNAYETİ: Müge Anlı mikrofonlarına cinayeti itiraf etti. ''Erdal'ı ben öldürdüm, pişmanım''
28.11.2022 11:18

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Erdal Sakız cinayetinde son dakika gelişmesi... Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Erdal Sakız isimli vatandaşın şüpheli kaybı ele alındı. Sakız'ın kaybını şüpheli bulan yayın sonrası Erdal Sakız ormanlık alanda aracının içerisinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Cinayet sonrası emniyet ekiplerinin yaptıkları soruşturma sonucunda katilin kim olduğu sorusu yanıt buldu. Erdal Sakız'ın katili Ersin Koç çıktı. Koç; Müge Anlı mikrofonlarına cinayeti itiraf etti. ''Erdal'ı ben öldürdüm, pişmanım'' dedi.

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