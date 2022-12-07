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ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yayını ekipleri harekete geçirdi! 18 yaşındaki kızı alıkoyan 70 yaşındaki üfürükçü Kahrıman Kurnaz tutuklandı

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yayını ekipleri harekete geçirdi! 18 yaşındaki kızı alıkoyan 70 yaşındaki üfürükçü Kahrıman Kurnaz tutuklandı
07.12.2022 15:53

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Aralık canlı yayınında tüm Türkiye'yi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Programa katılan Mehmet Ataş, 18 yaşında kızı Ayşenur Ataş'ın, 70 yaşındaki Kahraman adlı yaşlı bir adama kaçtığını iddia etti. "70'lik ihtiyar, tılsım yaparak kızımı kandırıp kaçırdı" diyen gözü yaşlı babanın sözleri milyonları şoke ederken, Mehmet Ataş'ın yaptığı iddia edilen muskaları Müge Anlı canlı yayında açtı... Bu sahtekarlık hakkında 7 Aralık canlı yayınında son dakika gelişmeleri yaşandı. Kendisinden 52 yaş küçük kızı alıkoyan kendini 'hoca' olarak tanıtan 70 yaşındaki Kahrıman Kurnaz gözaltına alınarak tutuklandı.

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