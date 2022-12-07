Müge Anlı 18 yaşındaki kıza kabusu yaşatan Kahrıman Kurnaz’ın sahtekarlığını ayyuka çıkarmıştı ’kocam diyorsa benden hoşlanıyordur’

''KOCAM' DİYE SESLENİYORSA BENDEN HOŞLANIYOR DEMEK Kİ''

Kurnaz, ''Ailesi benim onunla ilişkiye girdiğimi iddia etti ama ben sağlam değilim, çürük bir insanım. 10 yıldır erkek değilim. İnsan çürük bir insana gelir mi? Sağlam olsaydım kız da isteseydi bir şeyler olabilirdi. Kendisini istismar etmedim. Bana 'kocam' diye sesleniyorsa bilemem benden hoşlanıyor demek ki. Kendisi sevdikten istedikten sonra niye olmasın? Eşim kabul eder etmez. O, onun görüşü. 1 yıldır gözüm de görmüyor artık muska işlerini bıraktım. Bir gün Ayşenur bana gelip 'Yatamıyor, korkuyorum' demişti. Ona yazı verdim. Onun dışında bir şey yapmadım. Yazıyı koluna taktı, korkmamaya başladı 'Allah razı olsun' dedi. Büyücülük işi artık yapmıyorum. Aklım da gidik. Unutkanlık da var bende. Beynim de sağlıklı değil'' ifadelerini kullandı.