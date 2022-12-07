Vav TV İzle
Haberler Televizyon Müge Anlı 18 yaşındaki kıza kabusu yaşatan Kahrıman Kurnaz'ın sahtekarlığını ayyuka çıkarmıştı 'kocam diyorsa benden hoşlanıyordur'

Müge Anlı 18 yaşındaki kıza kabusu yaşatan Kahrıman Kurnaz'ın sahtekarlığını ayyuka çıkarmıştı 'kocam diyorsa benden hoşlanıyordur'

Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Aralık canlı yayınında tüm Türkiye'yi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Programa katılan Mehmet Ataş, 18 yaşında kızı Ayşenur Ataş'ın, 70 yaşındaki Kahraman adlı yaşlı bir adama kaçtığını iddia etti. "70'lik ihtiyar, tılsım yaparak kızımı kandırıp kaçırdı" diyen gözü yaşlı babanın sözleri milyonları şoke ederken, Mehmet Ataş'ın yaptığı iddia edilen muskaları Müge Anlı canlı yayında açtı... Bu sahtekarlık hakkında 7 Aralık canlı yayınında son dakika gelişmeleri yaşandı. Kendisinden 52 yaş küçük kızı alıkoyan kendini 'hoca' olarak tanıtan 70 yaşındaki Kahrıman Kurnaz gözaltına alınarak tutuklandı.

07.12.2022 15:38 - Son Güncelleme: 07.12.2022 15:53
Müge Anlı 18 yaşındaki kıza kabusu yaşatan Kahrıman Kurnaz’ın sahtekarlığını ayyuka çıkarmıştı ’kocam diyorsa benden hoşlanıyordur’

Gaziantep'te oturan Mehmet Ataş, dün Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. 18 yaşındaki kızı Ayşenur Ataş'ın, 70 yaşındaki sahte hoca Kahıraman tarafından alıkonulduğunu anlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı 18 yaşındaki kıza kabusu yaşatan Kahrıman Kurnaz’ın sahtekarlığını ayyuka çıkarmıştı ’kocam diyorsa benden hoşlanıyordur’

Cips paketli, gazete kağıtlı sözde hoca 70 yaşındaki Kahrıman Kurnaz, 18 yaşındaki Ayşenur'u alıkoymuş, Müge Anlı'nın programına katılan baba Mehmet Ataş, kızının bu kişinin elinden kurtarılmasını istemişti.

Müge Anlı 18 yaşındaki kıza kabusu yaşatan Kahrıman Kurnaz’ın sahtekarlığını ayyuka çıkarmıştı ’kocam diyorsa benden hoşlanıyordur’

ŞANTAJ YAPARAK İSTİSMAR ETTİ
Genç kız, elinde görüntüleri olduğu için Kahıraman'ın onu zorla alıkoyduğunu ve görüntüler üzerinden kendisine şantaj yaparak istismar ettiğini anlattı.

Müge Anlı 18 yaşındaki kıza kabusu yaşatan Kahrıman Kurnaz’ın sahtekarlığını ayyuka çıkarmıştı ’kocam diyorsa benden hoşlanıyordur’

Kurnaz bugün gözaltına alınırken, nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı. Bununla birlikte yaşlı adam gözaltına alınmadan önce rezil sözlere imza attı.

Müge Anlı 18 yaşındaki kıza kabusu yaşatan Kahrıman Kurnaz’ın sahtekarlığını ayyuka çıkarmıştı ’kocam diyorsa benden hoşlanıyordur’

''KOCAM' DİYE SESLENİYORSA BENDEN HOŞLANIYOR DEMEK Kİ''

Kurnaz, ''Ailesi benim onunla ilişkiye girdiğimi iddia etti ama ben sağlam değilim, çürük bir insanım. 10 yıldır erkek değilim. İnsan çürük bir insana gelir mi? Sağlam olsaydım kız da isteseydi bir şeyler olabilirdi. Kendisini istismar etmedim. Bana 'kocam' diye sesleniyorsa bilemem benden hoşlanıyor demek ki. Kendisi sevdikten istedikten sonra niye olmasın? Eşim kabul eder etmez. O, onun görüşü. 1 yıldır gözüm de görmüyor artık muska işlerini bıraktım. Bir gün Ayşenur bana gelip 'Yatamıyor, korkuyorum' demişti. Ona yazı verdim. Onun dışında bir şey yapmadım. Yazıyı koluna taktı, korkmamaya başladı 'Allah razı olsun' dedi. Büyücülük işi artık yapmıyorum. Aklım da gidik. Unutkanlık da var bende. Beynim de sağlıklı değil'' ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA