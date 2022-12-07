Müge Anlı 18 yaşındaki kıza kabusu yaşatan Kahrıman Kurnaz'ın sahtekarlığını ayyuka çıkarmıştı 'kocam diyorsa benden hoşlanıyordur'
Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Aralık canlı yayınında tüm Türkiye'yi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Programa katılan Mehmet Ataş, 18 yaşında kızı Ayşenur Ataş'ın, 70 yaşındaki Kahraman adlı yaşlı bir adama kaçtığını iddia etti. "70'lik ihtiyar, tılsım yaparak kızımı kandırıp kaçırdı" diyen gözü yaşlı babanın sözleri milyonları şoke ederken, Mehmet Ataş'ın yaptığı iddia edilen muskaları Müge Anlı canlı yayında açtı... Bu sahtekarlık hakkında 7 Aralık canlı yayınında son dakika gelişmeleri yaşandı. Kendisinden 52 yaş küçük kızı alıkoyan kendini 'hoca' olarak tanıtan 70 yaşındaki Kahrıman Kurnaz gözaltına alınarak tutuklandı.
Gaziantep'te oturan Mehmet Ataş, dün Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. 18 yaşındaki kızı Ayşenur Ataş'ın, 70 yaşındaki sahte hoca Kahıraman tarafından alıkonulduğunu anlattı.
''KOCAM' DİYE SESLENİYORSA BENDEN HOŞLANIYOR DEMEK Kİ''
Kurnaz, ''Ailesi benim onunla ilişkiye girdiğimi iddia etti ama ben sağlam değilim, çürük bir insanım. 10 yıldır erkek değilim. İnsan çürük bir insana gelir mi? Sağlam olsaydım kız da isteseydi bir şeyler olabilirdi. Kendisini istismar etmedim. Bana 'kocam' diye sesleniyorsa bilemem benden hoşlanıyor demek ki. Kendisi sevdikten istedikten sonra niye olmasın? Eşim kabul eder etmez. O, onun görüşü. 1 yıldır gözüm de görmüyor artık muska işlerini bıraktım. Bir gün Ayşenur bana gelip 'Yatamıyor, korkuyorum' demişti. Ona yazı verdim. Onun dışında bir şey yapmadım. Yazıyı koluna taktı, korkmamaya başladı 'Allah razı olsun' dedi. Büyücülük işi artık yapmıyorum. Aklım da gidik. Unutkanlık da var bende. Beynim de sağlıklı değil'' ifadelerini kullandı.