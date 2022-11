Son dakika haberleri... Yayınladığı her dizide uyuşturucu özendiren ve LGBT sapkınlığını gençlerin zihnine aşılayan Netflix yeni bir skandala imza attı. Çin-Tayvan ortak yapımı olan 'Shards Of Her' dizisinde terörden tutuklu HDP’li Selahattin Demirtaş’ın teröristleri güzellediği ‘Seher’ kitabının resmen reklamı yapıldı. Dizinin başrolüne de Seher isimli bir karakter yerleştirmişler.