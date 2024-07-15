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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2024, 05:53 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2024, 05:59

Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster'de hayalindeki mesleği ilk kez açıkladı!

Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Kartal Akcan, başarılı bir performansıyla güne adeta damga vurdu. Yarışmacı "Türkiye'den, hangi sınır kapısı üzerinden çıkarsanız Azerbaycan'a bağlı özerk bir cumhuriyet olan Nahçıvan'a girmiş olursunuz?" sorusuna iki joker kullandıktan sonra doğru cevaba ulaştı. Doğru cevap sonrası ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu, hayalindeki mesleği ilk kez yarışmacı ve izleyicilerle paylaştı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de bugün yaşananlar...

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