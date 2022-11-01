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    • 01.11.2022 16:04
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    Netflix'te yayınlanan 'Shards Of Her' dizisinde terörden tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş güzellemesi! Seher kitabının reklamını yaptılar

    Son dakika haberleri... Yayınladığı her dizide uyuşturucu özendiren ve LGBT sapkınlığını gençlerin zihnine aşılayan Netflix yeni bir skandala imza attı. Çin-Tayvan ortak yapımı olan 'Shards Of Her' dizisinde terörden tutuklu HDP’li Selahattin Demirtaş’ın teröristleri güzellediği ‘Seher’ kitabının resmen reklamı yapıldı. Dizinin başrolüne de Seher isimli bir karakter yerleştirmişler.

    takvim.com.tr
    Netflix dizisinde Demirtaş güzellemesi!

    LGBT örgütlerinin propagandasını yapan ve hemen her yapımda eşcinsel karakterlere yer veren Netflix, şimdi de teröre destek vermeye başladı. Son skandal Tayvan ve Çin ortak yapımı olan 'Shards Of Her' adlı dizide yaşandı.

    TERÖRİSTİN GÜZELLENDİĞİ KİTAP: SEHER
    Netflix'te, Selahattin Demirtaş'ın, 2016'da Ankara Kızılay'da 38 kişinin hayatını kaybettiği, 19'u ağır 125 kişinin yaralandığı saldırıda PKK'nın canlı bomba olarak kullandığı terörist Seher Çağla Demir'e atfettiği "Seher" adlı kitabın reklamı yapıldı.

    Dizisinin birinci sezonunun ilk bölümünde HDP'nin cezaevinde bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a gönderme yapıldı.

    Netflix dizisinde Demirtaş güzellemesi!

    Öte yandan dizinin başrolünde de 'Seher' adlı karakter yer alıyor.

        Dizide, komadan uyanan bir yetenek avcısının hikayesi ele alınıyor.

        DAHA ÖNCE DE ÇİZGİ FİLME YPG/PKK PAÇAVRASI YERLEŞTİRMİŞLERDİ
        Netflix, geçtiğimiz yıl Kasım ayında da terör örgütü PKK/YPG paçavralarının kapı ve duvarlara asıldığı "Tear Along The Dotted Line (İşaretli Yerden Kesin)" adlı İtalyan karikatürist Michele Rech'in çizgi dizisini yayınlamıştı.

        Çizgi filmin yayınlanan fragmanında baş kahramanın kapıyı açıp ışığı yakmasıyla YPG bayrağının görülmesi dikkatlerden kaçmamıştı.

        PKK DESTEKÇİLERİ SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATMIŞTI
        Fragmanın yayınlanması sonrası paçavralarının çizgi dizide yer aldığını gören terör destekçileri, özellikle de sosyal medyadan "PKK/YPG Bayrakları Her Yerde" sloganları atmıştı.
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        Yürek Çıkmazı
        Haberler Güncel Netflix'te yayınlanan 'Shards Of Her' dizisinde terörden tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş güzellemesi! Seher kitabının reklamını yaptılar
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