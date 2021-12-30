Nedim Şener, İBB'ye teröristleri dolduran Murat Ongun'u ifşaladı: ''Tarık Toros ile yıllarca çalıştığın için kafan FETÖ’cüler gibi çalışıyor''

Gazeteci Nedim Şener, katıldığı canlı yayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan bölücü terör örgütü PKK bağlantılı personellere ilişkin çok dikkat çekici bilgiler verdi. İBB hakkındaki iddialara yanıt vermek için yayına bağlanan Ekrem İmamoğlu'nun Sözcüsü Murat Ongun, Şener ile sözlü tartışmaya girişti. Ongun'un açıkça hem yalan söylediğini hem de olayları çarpıttığını vurgulayan Şener, "Belediyeden habersizsin kardeşim sen. Ekrem İmamoğlu'na en büyük zararı sen veriyorsun. Yazık adama" diye çıkıştı. Tartışmanın en can alıcı kısmıysa Şener'in FETÖ'cü firari Tarık Toros ile ilgili sözleriydi: "Senin kafan FETÖ'cüler gibi çalışıyor. Çünkü Tarık Toros'la yıllarca çalıştığın için kim olduğunu çok iyi biliyorum ben senin". Haberin detayları...