Müge Anlı'yı çıldırttı! Bengül eski kocası Mustafa Hakkulu kayıpken para derdine düşmüş! Alacak defteri ile kapı kapı gezdiği görüntülerle ortaya çıktı

3 çocuk babası 33 yaşındaki Mustafa Hakkulu'ndan haber alamayan ailesi, gözü yaşlı bir şekilde soluğu Müge Anlı ve Tatlı Sert'te aldı. Aile, 150 bin TL ile kaybolan genç adamın eski eşiyle uzun bir süredir sorun yaşadığını ifade etti. Kayıp şahsın izini sürme çalışmaları devam ederken, tüm şüphe okları Mustafa'nın eşi Bengül'e çevrildi. Bengül'ün Mustafa ile evlendikten 3 gün sonra evden kaçtığı öğrenilirken, canlı yayına gelen Mustafa'nın arkadaşları, Bengül'ün Mustafa'nın kaybolduğu gün alacak defteri ile kendilerini ziyaret ettiğini ve borçalarını toplamaya çalıştığını ifade etti. Olaya ilişkin kamera kayıtları ortaya çıkarken, Bengül'ün ifadeleri başta Müge Anlı olmak üzeri herkesi sinir krizine soktu. işte detaylar...
ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ve Tatlı Sert'te kayıplar aranmaya devam ediyor, cinayetler aydınlatılıyor. Programın bu haftaki bölümünde 3 çocuk babası 33 yaşındaki Mustafa Hakkulu'nun 3 Aralık Çarşamba günü ortadan kaybolması üzerinde duruldu.
"YABANCI BİR ADAM VARDI"
Olay günü öğlen 13:30 gibi eski eşi Bengül Güvenç'in evine giden Mustafa Hakkulu, araba ile çocuklarını berbere bıraktıktan sonra 120 bin TL borç verdiği oto elektrikçi arkadaşı Yüksel'i arayarak borcu 150 bin TL olarak vermesini istedi. Bu parayı fazlası ile ödeyeceğini belirten Mustafa'ya Yüksel 150 bin TL nakit para verdiğini iddia etti. Yüksel'in çalışanı Mustafa'nın parayı almaya başka bir araç ile gelidiğini ifade ederek, yanında da yabancı bir adam olduğunu belirtti.
Para alışverişinin ardından çocukları berberden alan Mustafa'nın araç içerisinde telefonla konuştuğu ortaya çıktı. Konuşmayı duyan Mustafa'nın 8 yaşındaki çocuğu, babasının telefondaki kişiye "Gel beni Mansurlu yolundan al" dediğini söyledi. Mustafa'nın bu görüşmenin ardından akrabası Mehmet Karagöz ile görüştüğü de tespit edildi. Mehmet Karagöz'ün 'Alkol al gel. İçelim' dediği ortaya çıktı.Bu görüşmenin ardından da Mustafa'nın 16:00 sularında çocuklarını eski eşinin evine bıraktığı belirlendi.