Müge Anlı'daki Hilal Baltacı, üfürükçü Süleyman gözaltına alınırken 'bırakmam onu' diye çırpındı! O anlar herkesi çileden çıkartırken Müge Anlı stüdyosuna bağlanan ismini vermek istemeyen bir izleyici, "Bana lanetli dedi akrabalarım benimle görüşmeyi kesti. 300 Euro karşılığında cennet vadetti" sözleriyle bir kez daha herkesi şaşkına çevirdi. İşte 17 yaşındayken Hilal Baltacı'yla cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkan ve suçu ortaya çıkmasın diye genç kızı kötülemeye çalışan 51 yaşındaki üfürükçü Süleyman'ın gözaltına alınma anı...