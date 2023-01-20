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Haberler Televizyon Müge Anlı'daki Hilal Baltacı, üfürükçü Süleyman gözaltına alınırken 'bırakmam onu' diye çırpındı! Şok telefon: "300 Euro karşılığında cennet vadetti"

Müge Anlı'daki Hilal Baltacı, üfürükçü Süleyman gözaltına alınırken 'bırakmam onu' diye çırpındı! Şok telefon: "300 Euro karşılığında cennet vadetti"

Müge Anlı'daki Hilal Baltacı, üfürükçü Süleyman gözaltına alınırken 'bırakmam onu' diye çırpındı! O anlar herkesi çileden çıkartırken Müge Anlı stüdyosuna bağlanan ismini vermek istemeyen bir izleyici, "Bana lanetli dedi akrabalarım benimle görüşmeyi kesti. 300 Euro karşılığında cennet vadetti" sözleriyle bir kez daha herkesi şaşkına çevirdi. İşte 17 yaşındayken Hilal Baltacı'yla cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkan ve suçu ortaya çıkmasın diye genç kızı kötülemeye çalışan 51 yaşındaki üfürükçü Süleyman'ın gözaltına alınma anı...

takvim.com.tr
20.01.2023 12:21 - Son Güncelleme: 20.01.2023 12:49
Müge Anlı’daki Hilal Baltacı, üfürükçü Süleyman gözaltına alınırken ’bırakmam onu’ diye çırpındı! Şok telefon: 300 Euro karşılığında cennet vadetti

"300 EURO KARŞILIĞINDA CENNET VADETTİ"

Müge Anlı'daki Hilal Baltacı, üfürükçü Süleyman gözaltına alınırken 'bırakmam onu' diye çırpındı! Bugün (20 Ocak 2023 Cuma) Müge Anlı canlı yayınına gelen peş peşe telefonlar şoke etti.

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Müge Anlı’daki Hilal Baltacı, üfürükçü Süleyman gözaltına alınırken ’bırakmam onu’ diye çırpındı! Şok telefon: 300 Euro karşılığında cennet vadetti

Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yine milyonları ekran başına topladı. Üfürükçü Süleyman geçtiğimiz günlerde 18 yaşındaki Hilal Baltacı'yı kaçırmıştı.

Hilal Baltacı, üfürükçü Süleyman gözaltına alınırken 'bırakmam onu' diye çırpındı!

Müge Anlı’daki Hilal Baltacı, üfürükçü Süleyman gözaltına alınırken ’bırakmam onu’ diye çırpındı! Şok telefon: 300 Euro karşılığında cennet vadetti

Şerife ve Arif çifti, 18 yaşındaki kızlarının 50 yaşındaki bir kişi tarafından kaçırıldığını iddia edip Müge Anlı'ya başvurmuştu geçtiğimiz günlerde.

Müge Anlı’daki Hilal Baltacı, üfürükçü Süleyman gözaltına alınırken ’bırakmam onu’ diye çırpındı! Şok telefon: 300 Euro karşılığında cennet vadetti

Anne Şerife Hanım kızının davranışlarındaki anormalliği seziyor. Kızının kendi kendine konuşup güldüğünü söyleyen Şerife Hanım kızı Hilal'in "Beni ruhani varlıklar çok seviyor, sen yanımda olunca beni senden kıskanıyor" dediğini iddia etmişti.

Müge Anlı’daki Hilal Baltacı, üfürükçü Süleyman gözaltına alınırken ’bırakmam onu’ diye çırpındı! Şok telefon: 300 Euro karşılığında cennet vadetti

Kızını psikologa götürmek yerine üfürükçüye götüren Şerife Hanım'ın bu hareketi sonrası başlarına gelmeyen kalmıyor.

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