Müge Anlı'daki Hilal Baltacı, üfürükçü Süleyman gözaltına alınırken 'bırakmam onu' diye çırpındı! Şok telefon: "300 Euro karşılığında cennet vadetti"
Müge Anlı'daki Hilal Baltacı, üfürükçü Süleyman gözaltına alınırken 'bırakmam onu' diye çırpındı! O anlar herkesi çileden çıkartırken Müge Anlı stüdyosuna bağlanan ismini vermek istemeyen bir izleyici, "Bana lanetli dedi akrabalarım benimle görüşmeyi kesti. 300 Euro karşılığında cennet vadetti" sözleriyle bir kez daha herkesi şaşkına çevirdi. İşte 17 yaşındayken Hilal Baltacı'yla cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkan ve suçu ortaya çıkmasın diye genç kızı kötülemeye çalışan 51 yaşındaki üfürükçü Süleyman'ın gözaltına alınma anı...
20.01.2023 12:21 - Son Güncelleme: 20.01.2023 12:49
"300 EURO KARŞILIĞINDA CENNET VADETTİ"
Müge Anlı'daki Hilal Baltacı, üfürükçü Süleyman gözaltına alınırken 'bırakmam onu' diye çırpındı! Bugün (20 Ocak 2023 Cuma) Müge Anlı canlı yayınına gelen peş peşe telefonlar şoke etti.
Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yine milyonları ekran başına topladı. Üfürükçü Süleyman geçtiğimiz günlerde 18 yaşındaki Hilal Baltacı'yı kaçırmıştı.
Hilal Baltacı, üfürükçü Süleyman gözaltına alınırken 'bırakmam onu' diye çırpındı!