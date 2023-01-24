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Müge Anlı'da tanınmıştı Kütahyalı Adem Ata 34 yaşında kalbine yenildi

Müge Anlı'da tanınmıştı Kütahyalı Adem Ata 34 yaşında kalbine yenildi
24.01.2023 01:31 - Son Güncelleme: 24.01.2023 01:47

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Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı mağdurlara tercüman olmaya devam ediyor. 3 yıl önce de evlilik vaadiyle kandırıldığını söyleyerek Anlı'dan yardım isteyen Kütahyalı Adem Ata programdaki sempatik tavırlarıyla hafızalarda yer edinmişti. Ata sayesinde programa bağlanan bir çok kişi de aynı kadın tarafından mağdur edildiğini açıklamıştı. Türkiye'nin sevgilisi haline gelen Adem Ata, Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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