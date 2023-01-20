Haberler Televizyon Videoları Müge Anlı ve programdaki partnerlerinin ortak hediyeleri ayyuka çıktı! Hepsinde Mors alfabesiyle yazılmış aynı hediye var! Anlı: "Bende Şinasi yazıyor..."

Müge Anlı ve programdaki partnerlerinin ortak hediyeleri ayyuka çıktı! Hepsinde Mors alfabesiyle yazılmış aynı hediye var! Anlı: "Bende Şinasi yazıyor..."

Müge Anlı ve programdaki partnerlerinin ortak hediyeleri ayyuka çıktı! Hepsinde Mors alfabesiyle yazılmış aynı hediye var! Anlı: "Bende Şinasi yazıyor..."
20.01.2023 13:49

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Müge Anlı'nın eşi, Şevki Sözen'in eşi ve Rahmi Özkan'ın eşinde mors alfabesiyle yazılmış aynı hediye var! ATV ekranlarının sevilen üç ismi; Müge Anlı, Mehmet Şevki Sözen ve Rahmi Özkan... Yıllardır birbirinden ilginç konuları ele alan iş arkadaşları aynı zamanda adeta bir aile oldu. Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın saatiyle ilgili haberlerden bahsederken üç sevilen ismin de eşlerinin kolunda aynı bilekilk olduğu ortaya çıktı. Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı, "Bende Şinasi yazıyor, Şinasi'de de Müge" deyince, Rahmi Özkan eşi Güzin Özkan, Şevki Sözen ise eşi Nur Sözen'den bahsetti. İşte izleyiciye tebessüm ettiren o anlar...

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