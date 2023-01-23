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"İyi değil..." Müge Anlı Ecem Temel'i buldu sesini duyunca panik oldu 'bir dükkana gir' diye yalvardı!

"İyi değil..." Müge Anlı Ecem Temel'i buldu sesini duyunca panik oldu 'bir dükkana gir' diye yalvardı!
23.01.2023 13:27

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Müge Anlı Ecem Temel'i buldu, 23 yaşındaki kızın sesini duyunca panik oldu 'bir dükkana gir' diye yalvardı! Bartın'da Ergün isminde 4 çocuklu bir adama kaçtığı iddia edilen Ecem Temel 13 gün sonra bulundu. Ders verdiği çocukların babası Ergün'le kaçtığı söylenen Ecem Temel, Müge Anlı canlı yayınına bağlandı. Müge Anlı Ecem Temel'in sesini duyunca, "Lütfen yakında bir dükkana gir, oradakilerle konuşmak istiyorum, iyi olup olmadığını sormak istiyorum" diye yalvarsa da genç kız "Yerimi söylerler, ben iyiyim." diyerek teklifi yerine getirmedi. Müge Anlı, Ecem Temel'in ailesine dönerek, "Bu kız hiç iyi değil, hemen bulmamız lazım" dedi. İşte detaylar...

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Müge Anlı Ecem Temel'i buldu sesini duyunca panik oldu 'bir dükkana gir' diye yalvardı! Ders verdiği çocukların babasıyla kaçmıştı: "İyi değil..."

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