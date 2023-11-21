PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023, 14:09 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023, 14:29

Müge Anlı'da Sibel Karabulut bulundu!

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından 'Müge Anlı ile Tatlı Sert', her hafta farklı konu ve konuklara yer veriyor. Müge Anlı'da bu hafta 26 Ekim Perşembe günü İstanbul Esenler'den kaybolan 30 yaşındaki 3 çocuk annesi Sibel Karabulut olayı işlendi. Yakınlarının Müge Anlı'ya başvurduğu genç kadının 6 ay önce Cüneyt Ak isimli bir kişi tarafından tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Ak'ın Sibel'in görüntülerini de çektiğini berlirten acılı aile,Cüneyt'in bu görüntüleri Sibel'in kocası Abbas'a ve tüm akrabalarına gönderdiğini ifade etti. Görüntüleri gören kocanın darp etmesinin ardından Sibel'den bir daha haber alınamadı. Olayın ayrıntıları herkesi şaşkına çevirirken telefonla yayına bağlanan Sibel, kaçırılmadığını kendi isteği ile Cüneyt ile birlikte olduğunu ifade etti. Kısa süre sonra ise annesinin feryadına dayanamayarak Sibel gerçeği itiraf eti. Olay karşısında çok sinirlenen Müge Anlı, ahlaksız adam diyerek Cüneyt'e tepki gösterdi. İşte detaylar...

SIRADAKİ VİDEO
Aile 21. bölüm izle! SHOW TV Canlı Yayın Aile yeni bölüm izle 21 Kasım - Aile 21. bölüm 1. 2. 3. fragman tek parça full izle!
21.11.2023Salı
atv Canlı Yayın 📺 MÜGE ANLI İZLE 🕵️ (21 Kasım 2023 atv canlı yayın izle 2023 Müge Anlı canli izle bugünkü programı) Youtube tek parça izle
21.11.2023Salı
SAFİR İZLE 📺 ATV CANLI YAYIN Safir 12. bölüm full izle!
20.11.2023Pazartesi
Canlı Yayın atv 📺 MÜGE ANLI İZLE 🕵️ Bugün son bölüm izle! (20 Kasım 2023 atv canlı yayın izle 2023 bugün Müge Anlı izle)
20.11.2023Pazartesi
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı!
20.11.2023Pazartesi
Bunlar da Var
atv Canlı Yayın 📺 MÜGE ANLI İZLE 🕵️ 21 Kasım 2023 atv canlı yayın izle 2023 Müge Anlı canli izle bugünkü programı Youtube tek parça izle 00:36
ATV CANLI 🕵️ MÜGE ANLI İZLE 📺 (21 Kasım.2023)
22.11.2023Çarşamba
Sancaktepe’de İETT aracının karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti 06:07
İETT'nin çarptığı kadın hayatını kaybetti
22.11.2023Çarşamba
Ankara Pursaklar zincirleme kaza! Olay yerinden ilk görüntüler 03:54
Pursaklar'da zincirleme kaza
22.11.2023Çarşamba
İmamoğlu’nun ihalecisi Özgür Karabat’la ilgili kasetvari ifşa... Fena görüntüler 00:50
Kemalciler 'intikam' dosyasını açtı!
22.11.2023Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA