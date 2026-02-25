Haberler Televizyon Videoları Müge Anlı’da mutlu gelişme: Yılmaz Varlı eşi Nursel’e kavuştu

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 14:30

Düzce’de dolandırılarak iki evini kaybeden 60 yaşındaki Yılmaz Varlı, maddi kayıplar nedeniyle kendisini terk eden eşi Nursel Varlı ile Müge Anlı stüdyolarında canlı yayında bir araya gelerek barıştı.

Düzce'de dolandırıcılık. 60 yaşındaki Yılmaz Varlı, Özgür Yılmaz tarafından dolandırılıp 2 evini kaybettiğini iddia etti. Yaşananların ardından eşi Nursel'in evi terk ettiğini söyleyen Varlı, hem mağduriyetini dile getirmek hem de eşiyle barışmak için stüdyoya gelmişti. Nursel Varlı eşinin çağrısını kabul ederek stüdyoya geldi.