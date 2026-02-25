Balıkesir'de F-16'nın düşme anı kamerada

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıBalıkesir'de F-16'nın düşme anı kameradaBalıkesir'de F-16'nın düşme anı kameradaGiriş Tarihi: 25 Şubat 2026 09:07 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2026 11:28 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Balıkesir’de 9. Ana Jet Üssü’nden kalkan F-16 uçağının kırıma uğraması sonucu Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit oldu. Uçağın düşme anı görüntüsü ise kamereya böyle yansıdı.Bunlar da Var 04:32Balıkesir'de düşen F-16 savaş uçağında şehit olan pilotun naaşına ulaşıldı 25.02.2026Çarşamba 05:43Balıkesir Valisi Duyurdu: Görev uçuşunda F-16 uçağımız düştü pilot şehit oldu 25.02.2026Çarşamba 00:34İzmir'de 17 yıldır kayıp kadının cesedi eski eniştesinin bahçesinde bulundu 24.02.2026Salı 36:22Nihat Hatipoğlu ile İftar 6. bölüm | Manevi iklim ve merak edilen sorular 24.02.2026SalıCANLI YAYIN