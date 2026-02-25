PODCAST CANLI YAYIN
Balıkesir Valisi Duyurdu: Görev uçuşunda F-16 uçağımız düştü pilot şehit oldu

Balıkesir’de bulunan 9. Ana Jet Üs Komutanlığı filosuna ait bir F-16 savaş uçağı görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğradı. Kazada bir pilot şehit oldu.

