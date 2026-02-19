PODCAST CANLI YAYIN
Flavius için yeni bir başlangıç mı?

Kuruluş Orhan’ın yayınlanan bölümünde sarayda yaşanan hesaplaşma anı geceye damga vurdu. Sultan Orhan’la görüşmek üzere gizlice saraya gelen Flavius, zincirlenmiş halde huzura çıkarıldı.

