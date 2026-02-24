Haberler Televizyon Videoları 30 yıllık yuva dağıldı! Müge Anlı'da eşine gözyaşları içinde seslendi: "2 dairem gitti Nursel gitmesin"

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 13:34

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, araba alma vaadiyle dolandırılarak 2 dairesini kaybeden Yılmaz Bey, eşi Nursel Hanım'ın kendisini "ihanet ve kumar" ile suçlayıp terk etmesi üzerine canlı yayında duygu dolu anlar yaşadı.

Nursel Varlı dakikalar sonra canlı yayında bağlandı. Eşi Yılmaz Varlı'nın çocuklarını ve kendisini mağdur ettiğini söyleyen Nursel Varlı, "Bir arkadaş ile tanışmış. Kandırmışlar eşimi iç konuyu bilmiyorum. Üçüncü evi almaya gittiğimizde bankadan öğrendik" dedi. Eşinin iyi niyetinden rahatsız olduğunu söyleyen Nursel Varlı, şu an evine geri dönmeyeceğini açıkladı.