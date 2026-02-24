PODCAST CANLI YAYIN
30 yıllık yuva dağıldı! Müge Anlı'da eşine gözyaşları içinde seslendi: "2 dairem gitti Nursel gitmesin"

30 yıllık yuva dağıldı! Müge Anlı'da eşine gözyaşları içinde seslendi: "2 dairem gitti Nursel gitmesin"

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, araba alma vaadiyle dolandırılarak 2 dairesini kaybeden Yılmaz Bey, eşi Nursel Hanım'ın kendisini "ihanet ve kumar" ile suçlayıp terk etmesi üzerine canlı yayında duygu dolu anlar yaşadı.

Nursel Varlı dakikalar sonra canlı yayında bağlandı. Eşi Yılmaz Varlı'nın çocuklarını ve kendisini mağdur ettiğini söyleyen Nursel Varlı, "Bir arkadaş ile tanışmış. Kandırmışlar eşimi iç konuyu bilmiyorum. Üçüncü evi almaya gittiğimizde bankadan öğrendik" dedi. Eşinin iyi niyetinden rahatsız olduğunu söyleyen Nursel Varlı, şu an evine geri dönmeyeceğini açıkladı.

Bunlar da Var

Bitlis’te 2 okul müdürüne çirkin saldırı! O anlar kamerada | Video İzle
Bitlis’te 2 okul müdürüne çirkin saldırı! O anlar kamerada | Video İzle
İstanbul'da öldürülen Çinli iş insanının kaçırılma anı görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da öldürülen Çinli iş insanının kaçırılma anı görüntüleri ortaya çıktı
Savcı kadın hakimi silahla vurdu! Derdest ve müdahale anı kamerada - Video izle
Savcı kadın hakimi silahla vurdu! Derdest ve müdahale anı kamerada - Video izle
A.B.İ. son fragman izle - 7. bölüm 2. fragman!
A.B.İ. son fragman izle - 7. bölüm 2. fragman!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle