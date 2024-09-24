Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024, 12:59 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024, 13:11

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir kez daha kan donduran bir cinayet olayı ele alındı. Gaziantep'te 5 yıl önce şüpheli şekilde hayatını kaybeden Cengiz Karademir'in ölümünde şok edici bir gelişme yaşandı. Karademir'in çocukları, babalarının ölümünden anneleri ve onun sevgilisini sorumlu tuttu. Canlı yayında yapılan itiraf ise herkesi derinden sarstı.

Şüpheli Ölüm: Çocukları Annelerinden Şüphelendi

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 47 yaşındaki Cengiz Karademir'in gizemli ölümü araştırılıyor. 1 Haziran 2019 tarihinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde hayatını kaybeden Karademir'in ölümü resmi kayıtlara kalp krizi olarak geçse de, çocukları anneleri Emine Karademir ve onun sevgilisi Şehmus'u suçladı. Beş çocuk babası olan Karademir'in ölümü üzerine aile üyeleri gerçeğin ortaya çıkması için Müge Anlı'ya başvurdu.

KORKUNÇ İTİRAF: "Annemin Sevgilisi Babamı Boğarak Öldürdü"

Canlı yayına çıkan Cengiz Karademir'in kızı Naime Karademir, babasının ölümüne ilişkin korkunç bir itirafta bulundu. Naime, annesi Emine Karademir'in sevgilisi Şehmus ile birlikte babasını öldürmek için bir plan yaptığını söyledi. Naime, "Annem ve Şehmus bana bir peçeteye sarılı uyku ilacı verdi. Babamın yemeğine katmamı istediler. Mantının yoğurduna koydum, babam yiyince uyudu" dedi. Bu itirafın ardından Naime, "Annemin sevgilisi babamı boğarak öldürdü" diyerek herkesi şoke etti.

ÜÇLÜ PRİZLE BOĞMAK İSTEDİLER

Naime Karademir'in ifadelerine göre; ilk denemede Şehmus, Cengiz Karademir'i yastıkla boğmaya çalıştı. Ancak Naime'nin ağlaması üzerine evden kaçtı. Üç gün sonra yeniden eve giren Şehmus, bu kez Naime'yi evden uzaklaştırarak cinayeti işlemek için yeni bir hamlede bulundu. Uyku ilacının etkisinden ayılan Cengiz ile Şehmus arasında bir boğuşma yaşandı. Şehmus, Karademir'i bayılttıktan sonra onu üçlü priz kablosuyla boğarak öldürdü.

ÖLÜM RAPORUNDAKİ ÇELİŞKİLER

Naime Karademir, cinayet gecesi arkadaşı Vildan'ın evinde kaldığını ve ertesi gün eve döndüğünde kapıyı kimsenin açmadığını ifade etti. Daha sonra eve girildiğinde babasının cesedi bulundu. Evde boğuşma izleri ve kan izlerine rağmen, olay yerine gelen ekipler ölümün kalp krizi sonucu olduğunu belirtti. Ancak, ölüm raporunda "doğal ölüm" ifadesinin yer alması, hem Müge Anlı hem de izleyiciler arasında büyük bir şaşkınlığa yol açtı.

ANNEDEN İDDİALARA YANIT: "Hakkımı Helal Etmiyorum"

Naime'nin korkunç itiraflarının ardından canlı yayına bağlanan anne Emine Karademir, iddiaları reddetti ve çocuklarına tepki gösterdi. Annenin, "Çocuklarıma hakkımı helal etmiyorum" demesiyle stüdyoda tansiyon yükseldi. Programın ilerleyen dakikalarında olaya ilişkin yeni gelişmelerin de araştırılacağı belirtildi.