Müge Anlı'da duygu dolu anlar! Mustafa Emektar'ı gözyaşlarına boğan hamle: "Gönlüm razı değil"

Müge Anlı'daki çıplak fotoğraflarıyla şantaja uğrayan Mustafa Emektar'ı gözyaşlarına boğan hamle eşinden geldi.Gördüğü ilgiyle bağlandı, dünyası başına yıkıldı. 62 yaşındaki Mustafa Emektar'ı Müge Anlı'ya getiren büyük bir aşkla bağlandığı 48 yaşındaki sevgilisinin kendisinden bir milyonluk evin tapusunu aldıktan sonra ortadan kayboldu iddiasıydı. Canlı yayında Filiz denen kişiye çağrıda bulunan Mustafa Emektar'ın iddiaların odağındaki Filiz Hanım'la telefon bağlantısında yüzleştiği anlar ekran başına kilitledi. Ardından Filiz Hanım hakkında Müge Anlı'ya gelen ihbarlar ise ortalığı iyice karıştırdı. Bugün Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Mustafa Emektar'ın eşi, "Yine de kocamdır, dışarıda kalmasına gönlüm razı değil" diyerek eşini gözyaşlarına boğdu.