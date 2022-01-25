Müge Anlı'da 'çay içirerek kendine aşık etti sonra da dolandırdı' Hatice Çakır ve kendisinden 28 yaş küçük emlakçı...

Müge Anlı'da 'çay içirerek kendine aşık etti sonra da dolandırdı' dedi herkes şoke oldu! Hatice Çakır ve kendisinden 28 yaş küçük emlakçı Müge Anlı canlı yayınında sözleri ile milyonları ekran başına kilitledi. 2016 yılında kendisinden 28 yaş küçük Nihat adında bir emlakçı ile tanıştığını ve ardından o kişiye tüm birikimini kaptırdığını ileri süren 60 yaşındaki Hatice Çakır, Müge Anlı canlı yayınında iddialarıyla dikkat çekti. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlanan emlakçı Nihat, "Bu kadın bana takıntılı, ona dava açacağım" diyerek herkesi şaşkına çevirdi. Bu sırada Müge Anlı ihbar hattına aynı şahısla ilgili bir başka dolandırıcılık iddiası da gecikmedi.