Müge Anlı'da aranan Hasan Çelik öldürüldü mü? Şerife hakkındaki iddialar programa bomba gibi düştü! Kocasına büyü yaptı

1 Müge Anlı ve Tatlı Sert'te Hasan Hüseyin Çelik aranmaya devam ediyor. Programın 30 Ocak Salı günkü bölümünde Hasan Hüseyin Çelik'le birlikte kaybolan aracında kent güvenlik sistemi kameralarına yansıyan görüntülere göre iki kişi görüldüğü ve bunlardan birinin oto tamircisi olabileceği konuşuldu. Oto tamircisi Hasan Hüseyin Çelik'in kaybolmadan bir kaç gün önce aracını tamir için götürdüğü Raci Çoban'dı. Raci Çoban, yayına bağlanarak Çelik'in aracını getirdiğini ve kendisine damadının arabasını bozduğunu söylediğini anlattı.

2 "ŞERİFE BENİ ARADI" Olaydan bir süre sonra Hasan Hüseyin Çelik'in kızı Şerife'nin kendisini aradığını söyleyen oto tamircisi, "Beni kızı aradı. Araç orada mı diye sordu. Görüntülerdeki kişinin ben olduğunu düşünmüş. Bu yüzde görüntülü konuştuk. Konuşmanın ardından bana sen değildin. Sarışın biriydi dedi" ifadelerini kullandı.