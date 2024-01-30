Müge Anlı'da aranan Hasan Çelik öldürüldü mü? Şerife hakkındaki iddialar programa bomba gibi düştü! Kocasına büyü yaptı

Ankara'da yaşayan Hasan Hüseyin Çelik, 73 gün önce arabasıyla birlikte ortadan kayboldu. Çelik'in kaybı sonrası kardeşi Veysel Çelik, soluğu Müge Anlı'da aldı. Veysel Çelik, Hasan Bey'in kaybı ile ilgili yengesi Seher'i ve kızı Şerife'yi suçladı. Öte yandan Hasan Hüseyin Çelik'le birlikte kaybolan aracında kent güvenlik sistemi kameralarına yansıyan görüntülere göre iki kişi görüldüğü ve bunlardan birinin oto tamircisi olabileceği konuşuldu. Bu kişi oto tamircisi Hasan Hüseyin Çelik'in kaybolmadan bir kaç gün önce aracını tamir için götürdüğü Raci Çoban'dı. Raci Çoban, yayına bağlanarak bildiklerini anlattı. Programda Şerife'ye dair de şoke edici iddialar ortaya atıldı. Yayına bağlanan kişiler, Şerife'nin kocasına büyü yaptırdığını söyledi. İşte tüm detaylar...
Müge Anlı ve Tatlı Sert'te Hasan Hüseyin Çelik aranmaya devam ediyor. Programın 30 Ocak Salı günkü bölümünde Hasan Hüseyin Çelik'le birlikte kaybolan aracında kent güvenlik sistemi kameralarına yansıyan görüntülere göre iki kişi görüldüğü ve bunlardan birinin oto tamircisi olabileceği konuşuldu. Oto tamircisi Hasan Hüseyin Çelik'in kaybolmadan bir kaç gün önce aracını tamir için götürdüğü Raci Çoban'dı. Raci Çoban, yayına bağlanarak Çelik'in aracını getirdiğini ve kendisine damadının arabasını bozduğunu söylediğini anlattı.
"ŞERİFE BENİ ARADI"
Olaydan bir süre sonra Hasan Hüseyin Çelik'in kızı Şerife'nin kendisini aradığını söyleyen oto tamircisi, "Beni kızı aradı. Araç orada mı diye sordu. Görüntülerdeki kişinin ben olduğunu düşünmüş. Bu yüzde görüntülü konuştuk. Konuşmanın ardından bana sen değildin. Sarışın biriydi dedi" ifadelerini kullandı.
"BİTKİN VE DÜŞÜNCELİYDİ"
Anlı, geçtiğimiz gün komşular tarafından apartmandan kötü koku geldiğine dair ortaya atılan iddiaların araştırılacağını belirterek, ekiplerin inceleme başlattığını duyururken, Seher'in Çelik'in kaybına ilişkin hedef olarak gösterdiği iş arkadaşı Orhan Bey, yayına bağlanarak iddialara yanıt verdi. Orhan Bey, "Ben bu adamla ne görüştüm, ne konuştum. Kamyon alacağı ile ilgili bir bilgim yok. Eşinin aksine benim telefonuna gönderdiğim mesajlar gitmedi. Hasan son günlerde bitkin ve düşünceliydi." dedi.