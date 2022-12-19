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Müge Anlı stüdyosunda şenlik havası... Anlı doğum gününde kızını, annesini ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nu yine baş tacı yaptı!

Müge Anlı stüdyosunda şenlik havası... Anlı doğum gününde kızını, annesini ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nu yine baş tacı yaptı!
19.12.2022 11:31

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Müge Anlı kızını, annesini ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nu yine baş tacı yaptı! Doğum günü ve 3000. bölüm bir arada ATV canlı yayınında kutlandı. 15 sezondur milyonları ekran başına kilitleyen Müge Anlı'nın bugün doğum günü. Yeni yaş günüyle Müge Anlı ile Tatlı Sert 3000. bölümün aynı güne gelmesi stüdyoda şenlik havasına neden oldu. Ailesi, ekip arkadaşları ve tüm sevenleri tarafından hem yeni yaşı hem de 3000. bölümü sürprizlerle kutlanan Müge Anlı, başta annesi ve kızına ardından da eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'na seslendi.

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