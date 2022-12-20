Son dakika asgari ücret haberleri! ASGARİ ÜCRET 2023'TE NE KADAR OLACAK? İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü kez toplandı. Toplantının gerçekleştirileceği alana gelen Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, ''Bazı basın mensuplarından Külliye'de hazırlık olduğu şeklinde haberler geliyor. İnşallah öyledir.'' dedi. İşte Asgari Ücret Toplantısı Canlı Yayınını İzlemek için A Haber canlı yayınını haberimizin içinden izleyebilirsiniz...