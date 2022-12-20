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Asgari Ücret Toplantısı Canlı Yayın İzle 📺 A HABER CANLI YAYIN İZLE 💥 ''Külliye'de hazırlık''

Asgari Ücret Toplantısı Canlı Yayın İzle 📺 A HABER CANLI YAYIN İZLE 💥 ''Külliye'de hazırlık''
20.12.2022 15:13 - Son Güncelleme: 20.12.2022 15:25

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Son dakika asgari ücret haberleri! ASGARİ ÜCRET 2023'TE NE KADAR OLACAK? İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü kez toplandı. Toplantının gerçekleştirileceği alana gelen Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, ''Bazı basın mensuplarından Külliye'de hazırlık olduğu şeklinde haberler geliyor. İnşallah öyledir.'' dedi. İşte Asgari Ücret Toplantısı Canlı Yayınını İzlemek için A Haber canlı yayınını haberimizin içinden izleyebilirsiniz...

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Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun, bu toplantıda yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlenmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI CANLI İZLE

Asgari ücret toplantısının ardından yapılacak açıklamalar A Haber canlı yayın sayfasında ekranlara gelecek.

AHaber CANLI YAYIN

RAKAMLAR ÇIKINCA NETLEŞECEK
TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, "Rakamlar çıkınca netleşecek. Toplantıya girmeden bir değerlendirme yapmak doğru değil ancak, rakamlar bugün netleşecek. Hem işveren hem de Bakanlığın elini görelim. Bundan sonra biz de elimizdekini masaya dökeyeceğiz." dedi.

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