Müge Anlı kızını, annesini ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nu yine baş tacı yaptı! Doğum günü ve 3000. bölüm bir arada: "Yeni gelinim ya, kocam göndermiş..."
Müge Anlı kızını, annesini ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nu yine baş tacı yaptı! Doğum günü ve 3000. bölüm bir arada ATV canlı yayınında kutlandı. 15 sezondur milyonları ekran başına kilitleyen Müge Anlı'nın bugün doğum günü. Yeni yaş günüyle Müge Anlı ile Tatlı Sert 3000. bölümün aynı güne gelmesi stüdyoda şenlik havasına neden oldu. Ailesi, ekip arkadaşları ve tüm sevenleri tarafından hem yeni yaşı hem de 3000. bölümü sürprizlerle kutlanan Müge Anlı, başta annesi ve kızına ardından da eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'na seslendi.
19.12.2022 11:03 - Son Güncelleme: 19.12.2022 11:21
19 Aralık 2022 Pazartesi günü 3000. bölümüyle ekran başına çıkan Müge Anlı'nın doğum günü de aynı güne denk geldi.
Dürüstlüğü, kararlılığı, kötülüğün karşısındaki duruşu ile milyonların sevgisini kazanan Müge Anlı 15 sezonda sayısız başarı sonsuz güvene imza attı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 4091 kayıp bulundu, 993 aile birbirine kavuştu, 206 cinayet dosyası canlı yayında aydınlatıldı.