Müge Anlı, Serkan Kıyak'ın intihar ederek ölümü hakkında konuştu! Eşini, anneannesini ve 19 aylık bebeğini terk eden Zehra Kıyak'tan gelen cümleler büyük tepki çekti. 3 Aralık günü ortadan kaybolan eşi Zehra Kıyak'ı bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Serkan Kıyak'tan acı haber geldi. Eşinin pideci ile gittiğini bilmesine rağmen durumu kabullenmek istemeyen Kıyak, yaşadıklarına dayanamadı ve hayatına son verdi. Müge Anlı, son dakika gelişmesini canlı yayında aktardı, intihar eden Serkan Kıyak'ın ailesi yayına bağlandı ve daha önce 'evladını istemediğini belirten anne Zehra' için harekete geçti. "Biz onu çok sevdik, çok iyi niyetli bir çocuktu" diyen Müge Anlı, aileye yardım edeceğini ifade etti.