Haberler Televizyon Videoları Müge Anlı, Serkan Kıyak'ın intihar ederek ölümü hakkında konuştu! Detay verdi: "Maaşını ben alacağım, çocuğu da...''

Müge Anlı, Serkan Kıyak'ın intihar ederek ölümü hakkında konuştu! Detay verdi: "Maaşını ben alacağım, çocuğu da...''

Müge Anlı, Serkan Kıyak'ın intihar ederek ölümü hakkında konuştu! Detay verdi: "Maaşını ben alacağım, çocuğu da...''
13.12.2021 11:40 - Son Güncelleme: 13.12.2021 11:56

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Müge Anlı, Serkan Kıyak'ın intihar ederek ölümü hakkında konuştu! Eşini, anneannesini ve 19 aylık bebeğini terk eden Zehra Kıyak'tan gelen cümleler büyük tepki çekti. 3 Aralık günü ortadan kaybolan eşi Zehra Kıyak'ı bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Serkan Kıyak'tan acı haber geldi. Eşinin pideci ile gittiğini bilmesine rağmen durumu kabullenmek istemeyen Kıyak, yaşadıklarına dayanamadı ve hayatına son verdi. Müge Anlı, son dakika gelişmesini canlı yayında aktardı, intihar eden Serkan Kıyak'ın ailesi yayına bağlandı ve daha önce 'evladını istemediğini belirten anne Zehra' için harekete geçti. "Biz onu çok sevdik, çok iyi niyetli bir çocuktu" diyen Müge Anlı, aileye yardım edeceğini ifade etti.

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Müge Anlı, Serkan Bey'in yayından gittikten sonra eşi ile barışmaya çalıştığını, eşi istemeyince de daha sonra hayatına son verdiğini, evde ölü olarak bulunduğunu, intihar ettiği üzerinde durulduğunu, üzüldüğünü, zira bugün Serkan Bey'i İstanbul'a beklediklerini, Zahide Yetiş'in programına alacak olduklarını, kendisinin de mutfağa onunla girecek olduğunu söyledi. Müge Anlı, Serkan Bey'e psikiyatristten yardım al dediklerini, onu da kabul etmediğini, ihanet acısının birini kaybetme acısı ile denk olduğunu ama zaten Serkan Bey'in yayına gelirken de eşinin aslında o adama kaçtığını bilerek geldiğini dile getirdi. Müge Anlı, Serkan Bey'i sevmiş olduklarını, Serkan Bey devlet memuru olduğu için maaşının eşine kalacak olduğunu, kadının da aradığını "Maaşını ben alacağım, çocuğu da ben alacağım" dediğini aktardı.

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