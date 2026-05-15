Müge Anlı'da Özbek gelin skandalı: 560 bin TL uçtu
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Ali Yavuz, evlilik vaadiyle kandırıldığını ve organize bir oyunun kurbanı olduğunu ileri sürdü. Sosyal medya platformu TikTok üzerinden tanıştığı Özbekistan uyruklu Muhayya Hayıtova ile evlilik kararı alan Yavuz, bu süreçte adeta tüm birikimini kaybettiğini belirtti. Toplamda 560 bin lira dolandırıldığını iddia eden mağdur koca, hakkını aramak için Müge Anlı stüdyolarında Özbek gelin ile karşı karşıya geldi.
