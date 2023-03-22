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Müge Anlı "Kızıyla beni zorla odaya attı" sözleriyle çıldırdı: "Kız sana tecavüz mü etti?"

Müge Anlı "Kızıyla beni zorla odaya attı" sözleriyle çıldırdı: "Kız sana tecavüz mü etti?"
22.03.2023 13:33

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Müge Anlı 'kızıyla beni zorla odaya attı' diyen İsmail ve kaçak gelin Eda'nın 'annemi atar kaynanamı tutarım' sözleriyle çılgına döndü. Anne Fevziye Hanım 'davullu zurnalı düğün yaptılar, nikah kıymadılar' sözleriyle izleyiciyi ATV canlı yayınında kilitledi. İddiaların ardından Müge Anlı'ya katılan Eda canlı yayına geldi ve annesine ''Benden ne istiyorsun" diyerek tepki gösterdi. Mutlu olduğunu, kendisinin sağ olduğunu programa çıkmasına gerek olmadığını söyleyen Eda'nın annesine sözleri Müge Anlı'yı çileden çıkarırken, Eda'ya sahte düğün yapan İsmail'in, "Kızıyla beni zorla odaya attı" sözleri herkesi sinirlendirdi.

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