Müge Anlı 'annemi atar kaynanamı tutarım' diyen Eda ve sahte kocası İsmail'in 'beni zorla odaya attı' sözleriyle çıldırdı: "Kız sana tecavüz mü etti?"
Müge Anlı 'kızıyla beni zorla odaya attı' diyen İsmail ve kaçak gelin Eda'nın 'annemi atar kaynanamı tutarım' sözleriyle çılgına döndü. Anne Fevziye Hanım 'davullu zurnalı düğün yaptılar, nikah kıymadılar' sözleriyle izleyiciyi ATV canlı yayınında kilitledi. İddiaların ardından Müge Anlı'ya katılan Eda canlı yayına geldi ve annesine ''Benden ne istiyorsun" diyerek tepki gösterdi. Mutlu olduğunu, kendisinin sağ olduğunu programa çıkmasına gerek olmadığını söyleyen Eda'nın annesine sözleri Müge Anlı'yı çileden çıkarırken, Eda'ya sahte düğün yapan İsmail'in, "Kızıyla beni zorla odaya attı" sözleri herkesi sinirlendirdi.
"KIZ SANA TECAVÜZ MÜ ETTİ?"
Müge Anlı 'annemi atar kaynanamı tutarım' diyen Eda ve sahte kocası İsmail'in 'beni zorla odaya attı' sözleriyle çıldırdı.
Müge Anlı'ya çıkan Fevziye Yılmaz, kızı Eda Yılmaz'ın alıkonulduğunu söyledi. Kızının birkaç yıl önce bir erkekle nişanlandığını söyleyen Yılmaz, "Anlaşamadılar ve nişan bozuldu. Onlar gönderdikleri nikah bohçasını almaya gelmediler. Biz de göndermedik. Sonra kızımı mahkemeye verdiler. Kızım davayı kazandı ama aile kızımın borcunun olduğunu söylüyor" dedi.
Kızının nişan bozduktan sonra başka bir çocukla kaçtığını belirten Yılmaz, "Çocuğa kızımın olduğunu söyledim ama umursamadılar. Kızıma düğün yaptılar ama nikah yapmadılar. Kızımı zorla tutuyorlar. Kızım, 'Anne beni kurtar' diye arıyor. Aileye kızımı gönderin dediğimde bana '40 bin TL ver öyle göndeririz' diyorlar. Kızımı köle gibi kullanıyorlar. Kızımı kurtarın. Kızımın üstüne kuma alacağı konuşuluyor. Çocuk TikTok'a bekarım diye video atıyormuş"dedi.
Eda Yılmaz'ın sahte kayınbabası Osman Aydın, önceki gün Müge Anlı'ya telefonla bağlandı ve "Benim oğlum bir gün Eda'yla çıkıp geldi. Kaçmışlar. Ben de Eda'nın babasını ardım. Babası 'Gerekeni yap' dedi. Ben de kıza düğün yaptım. Masraf ettim. Sonra kızın 140 bin TL borcunun olduğunu öğrendim. Bunu niye bize söylemediler? Kızını zorla tutmuyoruz. 40 bin TL versin nikah kıyalım" diye konuştu.
Osman Aydın'dan sonra telefonu alan Eda Yılmaz, "Anne beni zorla tutmuyorlar. Beni seviyorsan borcu ödersin nikahım olur. Borcum olduğu için nikah yapmıyorlar" dedi. Müge Anlı ise Eda Yılmaz'a "Kızım sana bir yıldır nikah kıymamışlar çık gel. Çok istiyorsanız da ben size nikah kıyarım. Yarın hamile kalsan nikahın yok" dedi.