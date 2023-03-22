Müge Anlı 'annemi atar kaynanamı tutarım' diyen Eda ve sahte kocası İsmail'in 'beni zorla odaya attı' sözleriyle çıldırdı: "Kız sana tecavüz mü etti?"

Eda Yılmaz'ın sahte kayınbabası Osman Aydın, önceki gün Müge Anlı'ya telefonla bağlandı ve "Benim oğlum bir gün Eda'yla çıkıp geldi. Kaçmışlar. Ben de Eda'nın babasını ardım. Babası 'Gerekeni yap' dedi. Ben de kıza düğün yaptım. Masraf ettim. Sonra kızın 140 bin TL borcunun olduğunu öğrendim. Bunu niye bize söylemediler? Kızını zorla tutmuyoruz. 40 bin TL versin nikah kıyalım" diye konuştu.