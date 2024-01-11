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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024, 12:29 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024, 12:37

Müge Anlı izleyicisinin ihbarıyla bulundu! Selma Çiftçi günler sonra kızına kavuştu

20 yaşındaki Buse Nur Acar'ı aramak için annesi Selma Hanım soluğu Müge Anlı'da aldı. Acılı anne kızıyla en son 31 Aralık'ta konuştuğunu söyleyerek, "Buse ya öldürüldü ya da alıkondu. İçimde kızımın hayatta olmadığına dair bir his var. Kızım hayatta olsa bana ulaşırdı. 35 yaşında bir insanla birlikte olarak 20 yaşında kendini ziyan etti" dedi. Müge Anlı ekibine ulaşan bir adam, "Buse 2 gün önce Eskişehir'de bizim yanımızda çalışmaya başladı. Telefonunu istediğimizde olmadığını söyledi" dedi. Programın bugünkü bölümünde Buse, Müge Anlı stüdyosuna geldi. Eskişehir'de kendisine hayat kurduğunu söyleyen Buse'nin eski sevgilisi hakkında dedikleri ağızları açık bıraktı.

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