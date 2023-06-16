ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü bölümünde boşandığı karısının çocuklarını kendisine göstermediğini ve kardeşi ile eşinin evlendiğini söyleyen Ayhan Sarıkaya iddiaları konu olarak ele alındı. Ayhan Sarıkaya yıllardır çocuklarını göremediği iddiasıyla Müge Anlı stüdyosuna geldi. Boşandığı eşinin kardeşi ile evlendiğini belirten Sarıkaya'nın iddiaları sonrası Şirin Hanım yayına bağlandı.

Şirin Hanım, Ayhan Bey'le görücü usülü evlendiğini sürekli şiddet gördüğünü sonrasında hapise girip çıktığını çocuklarıyla ilgilenmediğini anlattı. Ona son kez şans verdiğini ama kabul etmediğini anlatan kadın, kayınbiraderiyle isteyerek evlendiğini çocuklarına babalık yaptığını söyledi.

Çocuklarının annesinin bu açıklamalarını duyan Ayhan Sarıkaya genç kadın ve kardeşini 'Oğluma sizin ikinizi de ben vurduracağım'' cümlesiyle canlı yayında tehdit etti. Ayhan Sarıkaya'nın sözleriyle çileden çıkan Müge Anlı, "Arkadaşı alalım dışarıya, tanıştığıma da hiç memnun olmadım. Sen bu kafayla daha çok cezaevine de girersin başka yerlere de gidersin. Hanımefendi iyi olmuş kurtulmuşsunuz. Bence siz gidin lüfen suç duyurusunda bulunun. 'Çocuğumu büyüteceğim, dolduracağım ikisini de öldürsün' diyor. Oğlunu ne yap ne et bu adamla hiç görüştürme bence. Çocuğunu seven adam kırar dizini karısıyla evde durur. Bütün karısını aldatan ve sonra da 'Karım beni çocuğumla görüştürmüyor' diyen manyaklara söylüyorum. Kusura bakmasın kimse." dedi.