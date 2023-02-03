Haberler Televizyon Videoları Müge Anlı'daki Mustafa Yılmaz kaybında flaş gelişme! Uyuşturucu madde kullandıktan sonra itiraf etmiş: "Kan lekesini..."

Müge Anlı'daki Mustafa Yılmaz kaybında flaş gelişme! Uyuşturucu madde kullandıktan sonra itiraf etmiş: "Kan lekesini..."

Müge Anlı'daki Mustafa Yılmaz kaybında flaş gelişme! Uyuşturucu madde kullandıktan sonra itiraf etmiş: "Kan lekesini..."
03.02.2023 13:41 - Son Güncelleme: 03.02.2023 13:43

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Müge Anlı'daki kayıp kuzenler Mustafa - Onur Yılmaz'dan son dakika! O isim uyuşturucu madde kullandıktan sonra itiraf etmiş... Elazığ'da aile arasında yaşanan akılalmaz olayla ilgili Müge Anlı canlı yayınında birbirinden çarpıcı iddialar ortaya atıldı. 21 yaşındaki Nurten Nur Yılmaz, "Babam kocamı işkence ederek öldürdü" iddiasıyla Müge Anlı yayınına katılmış ve akabinde gelen iddialar kan dondurmuştu. Nurten Nur Yılmaz'ın babasının,, "Mustafa'nın annesini dağa kaldıracağım, Mustafa'nın gözü önünde tecavüz edeceğim. Bunları çocuk doğmadan yapmam lazım" iddiası herkesi şaşkına çevirirken, olayla ilgili düzenlenen şafak operasyonuyla 13 gözaltı gerçekleşti. Bugün Atv canlı yayınına konuşan iki kuzenden gelen iki ayrı iddia izleyiciyi ekran başına kilitledi. İşte kayıp kuzenlerle ilgili Müge Anlı'daki son dakika gelişmeleri...

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